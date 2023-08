Estado instala piso com amortecimento de impacto em escola de Jandaia

O Governo do Estado, por meio do Instituto Fundepar e da Secretaria da Educação, iniciou neste segundo semestre o projeto-piloto do novo sistema de proteção e acabamento de pisos de quadra, na quadra poliesportiva do Colégio Cívico-Militar de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Os novos pisos modulares podem ser utilizados em áreas externas e internas, são instalados em um curto período e contam com tecnologia de amortecimento de impacto.

O investimento foi de R$ 100 mil e a colocação foi concluída no fim de semana, em apenas dois dias de serviço, sem interferir nas aulas. Caso o projeto-piloto se mostre eficiente até o final deste ano letivo, a novidade deve ser utilizada em diversos colégios da rede estadual.

O diretor-presidente do Instituto Fundepar, Marcelo Pimentel Bueno, destaca a inovação dos novos pisos, que transformam as quadras em poucos dias. “Os pisos modulares, como são instalados no modelo de encaixe, em questão de dois a três dias já estão aptos ao uso. Com essa agilidade conseguimos atender a demanda de mais colégios da rede e garantir uma quadra poliesportiva com a qualidade que nossos estudantes merecem”, disse.

Os novos pisos são de fácil instalação, feitos por meio de um encaixe. As novas peças contam com amortecimento de impacto, além de serem imunes a rachaduras. Com reformas periódicas, a expectativa dos novos pisos é de 20 anos com utilizações diárias.

Os pisos se diferenciam dependendo de onde são instalados. Nas placas externas, existem suportes para escoamento de água. A placa tem também uma resistência ao sol, que evita o desbotamento. Já os pisos internos, que serão instalados em ginásios esportivos, não possuem os furos para escoamento, porém mantêm as tecnologias de amortecimento de impacto, ideais para o desenvolvimento muscular e ósseo dos estudantes.

“Com este modelo inovador implantado na quadra poliesportiva em Jandaia do Sul, temos um espaço ainda mais confortável e seguro para os estudantes. Isso demonstra o quanto o esporte é importante para a educação. Além disso, os alunos puderam acompanhar com muita alegria um pouco do processo de renovação, que foi muito ágil”, explicou o chefe do Núcleo Regional de Apucarana, Vladimir Barbosa, que acompanhou toda a instalação.

Para o estudante João Pedro Arruda, o novo piso ajuda muito na prática de esportes. “A quadra antiga era de cimento e essa nova, com plástico semi-emborrachado, ajuda muito na prática de esportes. No basquete, por exemplo, quando jogamos, de vez em quando acontece de alguém cair. Com essa proteção feita pelo amortecimento, ficamos bem mais seguros”, afirmou.

O Instituto Fundepar também está entregando mais de 2,7 mil itens a serem distribuídos aos colégios dos 399 municípios do Estado. Entre eles estão armários, estantes modulares e refrigeradores.

