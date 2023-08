Estado garante mais 27 vagas do Programa Mais Médicos à região

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta terça-feira (01), 590 novas vagas ao Programa Mais Médicos, distribuídas entre 257 municípios de todas as regiões. A medida se dá a partir de um novo modelo do programa federal, que acontece na modalidade de coparticipação. Para região, foram abertas 27 vagas (veja lista abaixo).

Neste novo edital, a bolsa dos profissionais é paga integralmente pelo Ministério da Saúde, descontando o valor do repasse do piso de Atenção Primária à Saúde. Isso beneficia diretamente as contas municipais, uma vez que, a partir deste trâmite, os valores não entram na folha de pagamento das prefeituras.

Para os profissionais, um dos incentivos é o abatimento da dívida do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que pode chegar a até 90%. Agora, os gestores municipais devem confirmar as novas vagas, até o dia 4 de agosto, para preenchimento imediato. Os médicos brasileiros também recebem prioridade no processo.

“Este é um programa que temos não somente apoiado, mas incentivado sua adesão, por meio de reuniões entre os municípios. O governador Ratinho Junior sempre nos orientou no sentido de aprimorar o cuidado em todo o Paraná, aproximando a população dos serviços de saúde e o Mais Médicos é uma ferramenta importante neste sentido”, avaliou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Na última semana, a Sesa realizou uma ação de acolhimento aos profissionais do Mais Médicos, buscando aproximá-los do processo de trabalho das equipes de Saúde da Família conforme as normativas e Linhas de Cuidados Prioritárias da Saúde do Estado.

Atualmente, o Paraná conta com 671 profissionais vinculados a alguma iniciativa do governo federal, envolvendo profissionais do Programa Mais Médicos e do Programa Médicos pelo Brasil.

VEJA AS VAGAS POR MUNICÍPIO

Apucarana: 6

Arapongas: 3

Bom Sucesso: 2

Faxinal: 3

Rio Bom: 1

Grandes Rios: 1

Marilândia do Sul: 1

Novo Itacolomi: 1

Arapuã: 1

Ariranha do Ivaí: 1

Godoy Moreira: 1

Jardim Alegre: 2

Lunardelli: 1

Lidianópolis: 1

Manoel Ribas: 2

