Estado assina contrato de R$ 384 milhões da restauração em concreto entre Mauá da Serra e Lidianópolis





O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), formalizou a contratação da obra de restauração em concreto e terceiras faixas da PRC-272 entre Mauá da Serra e Lidianópolis, no Vale do Ivaí. O investimento é de R$ 384 milhões, para atender um trecho de 54,81 km.

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Nos próximos dias será emitida a Ordem de Serviço da obra, autorizando os inícios dos trabalhos na elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia, com prazo de 10 meses, e na sequência começam os serviços na rodovia em si, com prazo de 24 meses.

A obra prevê a restauração da pista utilizando a técnica whitetopping, em que o pavimento asfáltico existente é aproveitado como base para uma nova camada de pavimento rígido de concreto. Ainda serão implantados 31,70 quilômetros de terceiras faixas em subidas e em segmentos com muitas curvas, permitindo ultrapassagens com segurança e sem gerar lentidão, e também acostamentos em ambos lados da rodovia.

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Trecho entre Mauá da Serra e Porto Ubá - Foto: DER Trecho entre Mauá da Serra e Porto Ubá - Foto: DER





Estão previstos três viadutos no trecho, um em Faxinal, um em Cruzmaltina e o terceiro no entroncamento com a PR-453, acesso para Borrazópolis, além de novas rotatórias em nível. A obra contempla ainda a sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária, paisagismo, serviços complementares e iluminação das vias marginais, rotatórias e retornos, entre outras melhorias.

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O trecho da obra começa a partir do entroncamento com a BR-376 em Mauá da Serra e segue até o entroncamento com a PRC-466 próximo a Porto Ubá, localidade de Lidianópolis.



