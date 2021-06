Esposa pede ajuda para encontrar marido desaparecido

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A família de Rodrigo de Paula Pedroso, 30 anos, pede ajuda para localizar o homem que está desaparecido. Rodrigo é morador de Jardim Alegre e veio para Apucarana consertar seu veículo.

“O Rodrigo levou o carro para Apucarana na segunda-feira (7) em uma oficina no Jardim Central, ele manteve contato com a família até as 11 horas da terça-feira (8), mas desde então estou sem notícias dele. Ele nunca fez isso estou muito preocupada”, disse a esposa Juliane Cavalari.

A esposa explicou que o marido foi usuário de drogas, que há 4 anos ele não usa mais nada de ilícito, Juliana ainda disse que o primo dele avisou a família que ele foi visto em um possível local de tráfico em Apucarana.

Rodrigo e Juliana são pais de um menino de 7 anos e uma bebê de 4 meses.

A esposa pede que se alguém tiver informações sobre o desaparecimento de Rodrigo que entre em contato com a polícia pelo 190 ou pelo (43) 9.9811-9513.