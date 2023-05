Espetáculo é cancelado após incêndio em Faxinal; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Espetáculo Kaza seria apresentado nesta sexta

O espetáculo Kaza, interpretado pela atriz Fabiana Ferreira da Tecer Teatro (Curitiba), que seria apresentado em Faxinal, na próxima sexta (26), foi cancelado após um incêndio atingir o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais.

continua após publicidade .

O incêndio foi registrado na noite desta terça-feira (23), danificando o cenário, equipamentos de som e luz da peça, que estavam no sindicato. Nenhuma pessoa ficou ferida e o espaço ficou bastante danificado.

Faxinal seria a sexta cidade a receber o espetáculo gratuito, realizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) da Secretaria de Cultura do Paraná.

continua após publicidade .

Devido aos estragos as apresentações foram canceladas, mas as oficinas de teatro oferecidas pelo projeto, voltadas aos alunos da rede pública de ensino, serão mantidas. ‘O Jogo Cênico como Motivação para a Descoberta do Teatro’ será ministrada pelo ator Thadeu Peronne conforme a programação agendada nos municípios.

Datas das Oficinas: Faxinal: 24 e 25 de maio; Marilândia do Sul: 29 e 30 de maio; e Araruna: 31 de maio e 01 de junho.

O drama dos refugiados é o tema central do espetáculo Kaza, solo interpretado pela atriz Fabiana Ferreira da Tecer Teatro (Curitiba).

Siga o TNOnline no Google News