Escolas municipais de Lunardelli comemoram Dia do Estudante

Da Redação

Alunos receberam lembrancinhas produzidas no município pela Agricultura Familiar

Para comemorar o Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto, alunos da rede municipal de ensino de Lunardelli, dos CMEIs Beatriz Deldotto e Pingo de Gente e das escolas Maria Miskalo Lesak e escola do campo Souza Naves, receberam lembrancinhas deliciosas e saudáveis. Os mimos foram produzidos no município pela Agricultura Familiar – PMAE.

A secretária e educação e cultura, Suellen Fernanda da Silva Grola, disse que o retorno as aulas presenciais com segurança é um dos maiores presentes para o dia do Estudante.

“Comemorar o dia de hoje com os nossos alunos frequentando as aulas presenciais e com segurança é um dos nossos maiores motivos de alegria. É nosso dever ofertar uma educação de qualidade, e nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade”, disse Suellen.