Escolas municipais comemoram o Dia das Crianças em Lunardell

A Prefeitura de Lunardelli através da Secretária Municipal de Educação realizou na sexta-feira (8) comemoração nas escolas municipais do Dia das Crianças.

Segundo o prefeito Reinaldo Grola, um dia de muita alegria para todas as crianças do município.

“Comemoramos o Dia das Crianças com a entrega de lembrancinhas e visita de personagens infantis nas escolas municipais, CEMEIs e em carreata pela cidade e distritos. Que nossos pequenos sejam sempre cercados de proteção, respeito, amor, atenção e alegria. Que todos cresçam em graça e sabedoria com as bençãos de Deus!”.

Grola agradece a toda equipe que colaborou com a realização desta ação, servidores da Secretaria Municipal de Educação, Assistência Social, Saúde, Polícia Militar. “Enfim, todos os presentes. Nossas crianças merecem!”, disse o prefeito.