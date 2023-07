Escolas e CMEIs de Ivaiporã recebem mudas de árvores

Após realizar Caravana da Reciclagem 2023 – como parte da Semana do Meio Ambiente, a secretária municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Ivaiporã, Denise Kusminski, entregou 534 mudas de árvores aos CMEI Bom Jesus e Nossa Senhora de Lourdes, e às Escolas Municipais Jacutinga, João Pessoa e Bento Viana, que compuseram o grupo 1 da Caravana da Reciclagem e arrecadaram 2.565,20 kg de recicláveis.

A entrega das mudas é uma parte importante da premiação oferecida aos vencedores, que também incluiu a realização de projetos paisagísticos nos 5 estabelecimentos de ensino municipal. O CMEI Bom Jesus, por exemplo, passou por uma transformação significativa.

Jackson Carvalho, presidente da Associação de Pais do CMEI Bom Jesus, incentivou outros pais a participarem da Caravana da Reciclagem, que bateu o recorde de arrecadação, alcançando 1.470 kg de materiais recicláveis. Jackson Carvalho ressaltou a importância de ensinar as crianças a separar o lixo, tanto em casa quanto na escola. “O meu filho tem 1 ano e 6 meses e separa o próprio lixo diariamente. Portanto, é uma questão de educação”, exemplificou o presidente.



A entrega das mudas contou com a presença da vereadora Gertrudes Bernardy, que ficou impressionada com a transformação ocorrida no CMEI Bom Jesus. A vereadora parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ivaiporã pelo trabalho de paisagismo realizado no CMEI Bom Jesus e em outras instituições da rede municipal de ensino, destacando que o compromisso da Prefeitura com o meio ambiente serve como exemplo para outros municípios.

Foi visível a felicidade das crianças beneficiadas com as mudas de árvores. A secretária municipal de Educação, Daiane Soares, observou que a ação transformou a aparência do CMEI Bom Jesus. “Envolveu o esforço da comunidade escolar na arrecadação dos materiais recicláveis, além de promover a conscientização ambiental e o paisagismo”, referiu Daiane Soares.

Denise Kusminski informou que, entre janeiro de 2021 e junho de 2023, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos entregou gratuitamente 10.634 mudas de árvores à população. “Trata-se de um marco na gestão de Carlos Gil e Marcelo Reis, demonstrando o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, afirmou Denise Kusminski.

Confira os resultados da Caravana da Reciclagem 2023

Grupo 1

CMEI Bom Jesus: 1.470 kg.

Escola Municipal Jacutinga: 597,00 kg.

Escola Municipal Bento Viana: 227,20 kg.

Escola Municipal João Pessoa: 172,00 kg.

CMEI Nossa Senhora de Lourdes: 99,00 kg.

Total: 2.565,20 (1º lugar)

Grupo 2

Escola Municipal Jose Aparecido Peres: 931,40 kg.

Escola Municipal Carlos Lacerda: 580,00 kg.

CMEI Maria Burato: 254,00 kg.

Total: 1.765,40 kg (2º lugar)

Grupo 3

Escola Municipal Ignes de Souza Caetano: 186,80 kg.

CMEI Santa Terezinha: 108,6

CMEI Odete Brasil: 59,2 kg.

CMEI Vila Nova Porã: 25,8 kg.

Total: 380,40 kg (5º lugar)

Grupo 4

Escola Municipal Ivaiporã: 259,00 kg.

Escola Municipal Dom João VI: 234,80 kg.

CMEI José Fiorin: 223,40 kg.

CMEI Paulo Freire: 80,20 kg.

Total: 797,40 kg (3º lugar)

Grupo 5:

CMEI Antonio Carlos Costa: 135,40 kg.

Escola Municipal Leila Diniz: 113,20 kg.

CMEI Nossa Senhora Aparecida: 110,20 kg.

Escola Municipal Maria Diva: 57,4 kg.

CMEI Emília Kuroda: 29,00 kg.

Total: 445,20 kg (4º lugar) Os 5 grupos arrecadaram 5.953,60kg.

