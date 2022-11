Escola presta homenagem à menina que morreu em acidente no Vale

Da Redação

Helena Kuhm Oliveira de Lima, de 6 anos, morreu após grave acidente que matou mais três integrantes de sua família

A Escola Municipal 31 de Março decretou luto pela morte da estudante Helena Kuhm Oliveira de Lima, de 6 anos, que morreu após grave acidente que matou mais três integrantes de sua família na tarde desta quarta-feira (16), em Manoel Ribas. A mensagem lamenta também as mortes dos pais da menina, os empresários Junior Lima e Selma Kuhm, e do irmão de Helena, um garoto, Nickolas, de 11 anos.

"Declaramos luto pela morte de nossa estudante Helena Kuhm Oliveira de Lima e de seus familiares. O mundo nos prega muitas surpresas. Muitas nos fazem sofrer, trazem tristeza, dor e luto. Sua partida foi prematura, foi uma dessas surpresas imprevisíveis do destino que nos tiram o chão. Ainda não acreditamos que estamos vivenciando esse momento de perda de nossa aluna que se fez presente em nossas vidas durante o ano letivo e que juntos construímos lembranças, alegrias, desafios, memórias afetivas inesquecíveis e agora nos resta uma saudade eterna. Sabemos que tudo acontece com a permissão de Deus e que ele está junto da família consolando e dando forças para conseguir passar esse momento difícil, não dizemos um adeus mas um até logo. Fica aqui o nosso agradecimento por fazer parte de nossa história, siga o seu caminho em paz, iluminado pela benção de Deus”, diz nota divulgada pela escola.

O acidente

Quatro pessoas da mesma família morreram em um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (16), no cruzamento da PR-466 com a PR-487, em Manoel Ribas, no norte do Paraná.

A colisão envolveu um caminhão, com placas de Maringá e um Volkswagen/Saveiro de Telêmaco Borba. Após a batida, o carro que transportava a família, e o caminhão foram jogados em uma ribanceira, o automóvel ficou embaixo do caminhão.

A família morreu na hora. As vítimas foram identificadas como: Junior Lima e Selma Kuhm, empresários de Telêmaco Borba, donos da Pizzaria Itália e uma menina, de aproximadamente 6 anos, e um garoto, que teria 11 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ivaiporã e Manoel foram para o local, porém, o resgate das vítimas foi complicado, pois o carro ficou embaixo do caminhão.

