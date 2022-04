Escola Móvel do Senai forma mais 100 alunos em Lunardelli

Da Redação

Foram encerrados na noite de terça-feira (5), em Lunardelli, os cursos profissionalizantes de costura industrial e eletricista predial. Os cursos gratuitos oferecidos à população através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Lunardelli em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) capacitaram 100 alunos.

As aulas aconteceram na Escola Móvel do Senai que foi instalada na Praça da cidade, ao lado do Santuário Santa Rita de Cássia. Foram formadas três turmas de Costura Industrial e duas turmas de Eletricidade Predial.

“Alegria e satisfação são os sentimentos que resumem essa última noite do curso. Capacitamos 100 pessoas para o mercado e trabalho. Parabenizo todos os formandos pela dedicação e compromisso no decorrer dos cursos”, destacou o prefeito Reinaldo. Ele também falou da importância de um certificado técnico na vida de cada um. “Espero que tenham aproveitado ao máximo tudo que foi ensinado, e que sejam ferramentas indispensáveis a partir de agora”.

No total a Prefeitura investiu para a capacitação dos alunos aproximadamente R$ 70 mil. “É uma proposta da nossa gestão preparar nossa população para as oportunidades que temos aqui na nossa cidade”, disse o prefeito.

O prefeito também agradeceu a equipe do Senai pela parceria “e pelo cuidado com o nosso município, aos professores pela dedicação e todos os alunos pelo compromisso”, completou Grola.