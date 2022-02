Da Redação

Escola Monteiro Lobato é reinaugurada após reforma

Após passar por reformas e obras, a Prefeitura Municipal de Rio Bom finalizou a Escola Municipal Monteiro Lobato e entregou à população na tarde desta segunda-feira (14).

A unidade de ensino apresentava problemas de deterioração devido a falta de manutenção, as principais foram a reforma e ampliação do setor administrativo, da cozinha, do refeitório, do depósito de merenda; a reforma das salas de aula, dos sanitários e da cobertura; o melhoramento das redes hidráulica, elétrica e de esgoto; adequação dos acessos segundo as normas de acessibilidade; e a construção das calçadas e padrão de entrada.

O investimento de R$1.340.000,00 foi proveniente de recurso de um financiamento da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu). “Todos estavam esperando essa reforma, pois ela dá dignidade aos nossos alunos, e a todos pessoas que aqui trabalham, ficou muito bonita, acessível e acima de tudo funcional” destacou a secretária de Educação, Deisy Hellen Norbiato. O prefeito Moisés Andrade frisou que a obra foi entregue há pouco mais de um ano de mandato, e que Rio Bom virou um canteiro de obras.

fonte: Prefeitura de Rio Bom