Escola do Campo de Alto Porã deve ser inaugurada em novembro

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil, acompanhado do vice Marcelo Reis, da secretária municipal de educação, Roseli de Carvalho Oliveira, vereadores e diretores municipais, estiveram vistoriando as obras da Escola Municipal do Campo que está sendo construída no Distrito de Alto Porã. A previsão é que a escola seja inaugurada em novembro.

Segundo Carlos Gil, a escola faz parte do projeto padrão disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Um obra que nós conseguimos recursos na primeira gestão. Iniciamos a construção em 2015 deixamos com quase 50% e pegamos de volta com 65%. Hoje ela já se encontra com mais de 80% realizada e agora é a finalização”, destacou o prefeito Carlos Gil que disse ainda que pretende inaugurar a nova escola municipal no mês de novembro.

A nova escola do campo da rede municipal ensino que atualmente funciona em dualidade com o Colégio Estadual do distrito será denominada José Aparecido Peres, em homenagem ao vereador Zé do Bar, que faleceu em março deste ano.

“O vereador era o legitimo representante do distrito. Sempre lutando aqui pela escola, pela capela mortuária, por mais pavimentação com pedras irregulares, e praticamente estamos concluindo também essas obras aqui no Alto Porã”, destacou Carlos Gil.

De acordo com secretária de educação, Roseli de Carvalho Oliveira, quando estiver concluído a escola municipal terá capacidade de atendimento para 120 alunos em período integral. O projeto padrão disponibilizados pelo FNDE possui quatro salas de aula, áreas de serviço, pátio coberto, sala de leitura e de informática.

“É uma grande satisfação ter uma escola assim. Há anos trabalhamos aqui no Alto Porã com dualidade do Estado. As salas da nova escola são amplas, é algo muito bom, pois conseguiremos a partir de 2.022 trabalhar com o período integral”, destacou Roseli.

Além do vice-prefeito e da secretária de educação que acompanharam a vistoria, também marcaram presença os diretores municipais, Bruno Montoro (Obras), Ilson Gagliano (Viação), Estela Guisi Bagio Zanetti (Agricultura), a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy e os vereadores José Maurino Carniato e Emerson Bertotti.