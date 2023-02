Escola do Athlético Paranaense retorna às atividades nesta quarta (08)

Da Redação

Nesta terça-feira (07), a Secretaria de Esportes realizou um jogo amistoso entre os funcionários da Secretaria e os atletas do sub-17

A escola do Athlético Paranaense iniciou sua parceria com a Prefeitura de Marilândia do Sul em 2022. Agora em 2023, a Secretaria de Esportes dará continuidade ao trabalho atendendo gratuitamente crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos.

Nesta terça-feira (07), o Secretário de Esporte, Rodrigo Carvalho, realizou uma reunião para apresentar aos pais e alunos o plano de ensino, os novos professores, os dias e horários de treinamento. Estiveram presentes ainda o Diretor de Esportes, Cleverson Ribeiro, e os professores, Fábio Vecchi e Luiz Felipe Martinelli.

Depois da reunião, a Secretaria de Esportes realizou um jogo amistoso entre os funcionários da Secretaria e os atletas do sub-17.





Os dias e horários dos treinos serão:

4, 5 e 6 anos

Treino de futsal às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h30 ou às 13:30;

7,8 e 9 anos

Treino de futsal às segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h ou às 15h, com o professor Luiz Felipe, no Ginásio de Esportes;

10,11 e 12 anos

Treinos no Estádio Municipal de segundas e sextas-feiras, às 9h ou às 15h;

13,14 e 15 anos

De segundas e sextas-feiras, a partir das 17h, com o professor Fábio Vecchi.

Esse ano a Secretaria de Esportes vai iniciar os treinamentos seguindo todas as diretrizes da escola do Furacão. “Nós nos adequamos 100% ao que o Athlético Paranaense pede para oferecer aos nossos atletas o melhor treinamento. Nos próximos meses os alunos receberão o kit esportivo oficial para usar nos jogos. E os atletas destaque que forem bem tanto no treinamento quanto na escola, terão a oportunidade de assistir um jogo na Arena da Baixada como prêmio”, disse o Secretário de Esporte Rodrigo Carvalho.

