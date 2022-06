Escola de Marilândia do Sul realiza gincana com incentivo a doação

Da Redação

A gincana “Família na escola”, realizada em Marilândia do Sul, conta com participação de pais, alunos, professores e comunidade, durante o ano letivo são realizadas diversas provas, todas com ações em prol da comunidade. Uma delas é a da doação de sangue, cada equipe ganha 150 pontos por doador, no período de uma semana 16 pessoas participaram doando sangue e contribuindo com uma equipe.



Para participar basta marcar um horário no Hemonúcleo de Apucarana ou entrar em contato com a saúde. Depois levar até a escola o comprovante de doação assim você ajuda uma equipe e mais quatro pessoas que poderão receber seu sangue, além disso, doar sangue traz diversos benefícios.

Doar sangue faz bem para o coração, pois, estimula a produção de células vermelhas e diminui os riscos de entupimento das artérias do coração e do cérebro, também diminui o risco de câncer. Você também recebe um check-up completo de graça, o Hemonúcleo faz diversos testes no sangue para saber se está apto para fazer parte do banco.

Doando sangue regularmente você também tem benefícios financeiros, paga meia entrada em diversos locais de lazer e cultura como shows, jogos de futebol, cinema e entre outros, para obter esses benefícios é necessário possuir a carteirinha de doador.

Em uma semana a escola já mobilizou 16 doadores, cada doação pode ajudar até quatro pessoas. Para doar sangue basta ter de 16 a 69 anos e peso mínimo 50 kg para homens e 56 kg para mulheres.