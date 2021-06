Escola Cívico-Militar de Jardim Alegre completa um mês; veja

Continua após publicidade

O Colégio Estadual Cívico-Militar Anita Garibaldi de Jardim Alegre completou o primeiro mês de aulas presenciais e durante a formatura diária nesta terça-feira (15), recebeu a visita do prefeito José Roberto Furlan, que estava acompanhado do vice Moisés Lnortovz dos Santos e do chefe do Núcleo Regional de Educação Valber Vinicius França Clarimundo. Do total de 403 alunos, 60 estão participando das aulas presenciais.

Furlan que se mostrava muito feliz com a escola cívico-militar no município, aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio do governador Ratinho Junior para a implantação da primeira escola cívico-militar do NRE em Jardim Alegre. “Estou muito feliz, por ver o comportamento dos alunos, o respeito aos professores. Se tivesse filhos pequenos, com certeza meus filhos estariam estudando aqui”, disse.

O chefe do NRE, Valber Clarimundo, disse o Governo do Estado deve realizar novas consultas para implantação de outras escolas cívico-militares. “Por meio dessa escola, Anita Garibaldi, a população poderá conhecer como é realizado esse trabalho na prática, como esse modelo influencia na vida dos alunos. E acima de tudo, o aprendizado, aqui o aluno passa a ter mais tempo na escola, mais aulas de português, mais aulas de matemática, sexta aula. A ideia é expandir, não só a cívico-militar, mas as escolas em tempo integral e todos os demais modelos”.

O diretor militar da escola, Sargento Geisiel da Silva, que também lecionou por 11 anos em escola pública, destaca a diferença entre a escola-militar e a tradicional. “Eu trabalhei em algumas salas de aulas muito boa de trabalhar, e com algumas turmas difíceis. Mas, hoje estamos vendo aqui que o comportamento de todos está ficando fácil para o professor trabalhar. Porque a disciplina ajuda muito, se o aluno é disciplinado, o professor consegue expor mais a matéria, e eles aprendem muito mais”.

Para a diretora geral, Maristela Scaramal Caetano Scolari, a gestão compartilhada está sendo uma experiência bastante positiva. “Com a gestão compartilhada o Geisel fica com a parte administrativa, e eu fico mais na área pedagógica. Sendo assim, a gente consegue focar mais no ensino aprendizado, que é aquilo que é mais importante em uma escola”, completou Maristela.

