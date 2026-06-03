Escola César Lattes é a primeira da rede municipal de Jandaia do Sul a receber usina fotovoltaica

A Escola Municipal César Lattes, de Jandaia do Sul (PR), tornou-se a primeira escola municipal do município a contar com uma usina fotovoltaica. Ela foi instalada por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Copel Distribuição (Copel DIS), iniciativa desenvolvida em conformidade com as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

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O projeto faz parte da Chamada Pública lançada pela Copel em dezembro de 2023, voltada a escolas públicas de ensino infantil, fundamental, médio, profissionalizante e de Educação de Jovens e Adultos atendidas pela concessionária. O objetivo é promover a eficiência energética e ampliar o uso de fontes renováveis de energia nas instituições de ensino.

Todos os recursos necessários para a implantação da usina fotovoltaica foram disponibilizados a fundo perdido pelo Programa de Eficiência Energética da Copel, sem a necessidade de contrapartida financeira por parte da escola ou de órgãos públicos municipais.

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De acordo com o diretor da escola, João Paulo Bósio, o projeto vai além da economia de energia e fortalece a educação ambiental no ambiente escolar. “A instalação desta usina fotovoltaica representa um grande avanço para nossa escola. Além dos benefícios relacionados à sustentabilidade e à eficiência energética, o projeto também se torna uma importante ferramenta pedagógica, permitindo que nossos alunos compreendam, na prática, a importância das energias renováveis e da preservação ambiental. É um investimento que beneficia a escola hoje e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes para o futuro”, destacou.

O Prefeito Ditão Pupio também elogiou a iniciativa da escola e a importância do projeto. “Receber um projeto como este é motivo de grande satisfação para o nosso município. Além de representar economia nos gastos com energia elétrica, a instalação da usina fotovoltaica reforça o compromisso com a sustentabilidade. É um investimento que beneficia diretamente a educação, permitindo que mais recursos possam ser direcionados para melhorias na estrutura da escola e na qualidade de vida dos nossos alunos. Parabéns à direção da escola pela iniciativa”, destacou o prefeito.