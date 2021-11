Escola Brise Vole prepara espetáculo em Jandaia; Veja

Da Redação

Jandaia do Sul conta com uma moderna escola de dança: a Brise Vole. Em atividade desde janeiro de 2021, o espaço único na cidade, oferece aulas de ballet clássico, jazz dance, dança do ventre, contemporâneo, fit dance, aulas de alongamento e fortalecimento, além de repertório. Professores e bailarinos se preparam para apresentar o primeiro espetáculo da escola em dezembro.

De acordo com a proprietária da escola Ana Luiza Maronezi Martins, as aulas contam com horários disponíveis no período matutino, vespertino e noturno, oferecendo mais comodidade aos seus alunos. "Oferecemos aulas de ballet para crianças a partir de 3 anos, além de adolescentes e adultos em diversas modalidades e horários", disse.

Natural de Apucarana, Ana Luiza conta que começou a dançar aos 10 anos de idade, quando morava no Distrito de Correia de Freitas. "Conheci a dança através da professora Maria Agar e passei a trabalhar com o ballet aos 15 anos de idade. Hoje, tenho ex-alunas que trabalham comigo sendo professoras. Ter essa escola de dança para mim, é um sonho realizado", contou.

Agora, professores e alunos da Brise Vole se dedicam à produção do primeiro espetáculo da escola, o repertório clássico Dom Quixote. "Estamos preparando algo muito especial em nosso primeiro espetáculo. Ele será apresentado no Auditório Municipal de Jandaia do Sul, no dia 04 de dezembro, a partir das 19h, com entrada franca. Pedimos apenas que os expectadores levem um quilo de alimento não perecível que será doado", explicou Ana Luíza.

Marca própria

Inspirado em um dos principais passos do ballet clássico, o nome Brise Vole já é uma marca registrada. Além de dar nome à escola de dança, também representa a marca de roupas de ballet, desenhadas por Ana Luíza, que além de professora de dança é estilista. "Eu sempre sonhei em abrir uma marca de roupa de dança, com a escola eu tive a oportunidade de iniciar. Devemos começar a comercializar a partir do ano que vem", contou.

Assista a entrevista completa:

Escola Brise Vole prepara espetáculo em Jandaia; Veja - Vídeo por: tnonline