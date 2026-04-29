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FURTO

Escavadeira hidráulica tem baterias furtadas em estrada rural de Jardim Alegre

Furto foi percebido na terça-feira (28) quando equipe de obras retomou na Estrada Trinta Alqueires

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 11:23:03 Editado em 29.04.2026, 11:22:57
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Escavadeira hidráulica tem baterias furtadas em estrada rural de Jardim Alegre
Autor Polícia Militar atende ocorreñcia em área rural - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar registrou um furto na manhã desta terça-feira (28) em Jardim Alegre, após trabalhadores perceberem o desaparecimento de duas baterias de uma escavadeira hidráulica na Estrada Trinta Alqueires, na região do Bem-te-vi.

Segundo o boletim, a equipe de obras retornou ao local nesta terça-feira após encerrar os serviços normalmente na sexta-feira (25) e não trabalhar na segunda-feira (27), feriado municipal. Ao tentar ligar a escavadeira, os funcionários perceberam que o equipamento não funcionava.

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Durante a verificação, foi constatado que as duas baterias da escavadeira haviam sido furtadas. Os trabalhadores não souberam informar o momento exato do crime, mas a suspeita é que ele tenha ocorrido durante o período em que o equipamento ficou parado.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou o funcionário responsável sobre os procedimentos cabíveis. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

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baterias furtadas escavadeira hidráulica Furto Jardim Alegre POLICIA MILITAR segurança pública
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