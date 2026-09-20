Escavadeira é furtada de usina com uso de caminhão-guincho em São Pedro do Ivaí

Vítima descobriu o crime após ser avisada por trabalhadores do local neste sábado (19)

Uma escavadeira amarela da marca Volvo foi furtada na tarde deste sábado (19) de dentro de uma usina localizada às margens da Rodovia PR-457, na região da Vila Rural, em São Pedro do Ivaí (PR). Os criminosos utilizaram um caminhão-guincho para conseguir levar o maquinário pesado.

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A proprietária do equipamento, uma mulher de 36 anos, foi alertada por trabalhadores da própria usina por volta das 12h30. Eles avisaram que um guincho havia acabado de recolher e transportar a máquina para fora do local. Ela e o marido foram imediatamente até a empresa e constataram o crime.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, a escavadeira estava estacionada nas dependências da usina há aproximadamente seis meses. Ela reforçou aos policiais que não havia autorizado nenhum serviço de transporte, manutenção, locação ou empréstimo do veículo.

O maquinário contava com um sistema de rastreamento monitorado por aplicativo, mas a última localização registrada ainda apontava para as imediações da usina. A principal suspeita é de que os autores do furto tenham desconectado a fiação da bateria.

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A máquina não possui cobertura de seguro. A Polícia Militar registrou a ocorrência, fez os devidos levantamentos e orientou a vítima sobre os procedimentos legais.