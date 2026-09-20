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CRIME

Escavadeira é furtada de usina com uso de caminhão-guincho em São Pedro do Ivaí

Vítima descobriu o crime após ser avisada por trabalhadores do local neste sábado (19)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Escavadeira é furtada de usina com uso de caminhão-guincho em São Pedro do Ivaí
Autor A escavadeira estava estacionada nas dependências da usina há aproximadamente seis meses - Foto: Foto ilustrativa

Uma escavadeira amarela da marca Volvo foi furtada na tarde deste sábado (19) de dentro de uma usina localizada às margens da Rodovia PR-457, na região da Vila Rural, em São Pedro do Ivaí (PR). Os criminosos utilizaram um caminhão-guincho para conseguir levar o maquinário pesado.

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A proprietária do equipamento, uma mulher de 36 anos, foi alertada por trabalhadores da própria usina por volta das 12h30. Eles avisaram que um guincho havia acabado de recolher e transportar a máquina para fora do local. Ela e o marido foram imediatamente até a empresa e constataram o crime.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, a escavadeira estava estacionada nas dependências da usina há aproximadamente seis meses. Ela reforçou aos policiais que não havia autorizado nenhum serviço de transporte, manutenção, locação ou empréstimo do veículo.

O maquinário contava com um sistema de rastreamento monitorado por aplicativo, mas a última localização registrada ainda apontava para as imediações da usina. A principal suspeita é de que os autores do furto tenham desconectado a fiação da bateria.

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A máquina não possui cobertura de seguro. A Polícia Militar registrou a ocorrência, fez os devidos levantamentos e orientou a vítima sobre os procedimentos legais.

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