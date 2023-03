“Era obrigação ter parado”, diz pai de filha morta em batida com trem

Da Redação

Mesmo muito abalado, o pai concedeu entrevista

Mesmo muito abalado, o pai da jovem Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, de 15 anos, uma das vítimas fatais do acidente entre trem e ônibus escolar em Jandaia do Sul, norte do Paraná, conversou com a equipe do TNOnline, durante o velório da filha. Inconformado, ele disse que a obrigação do motorista era ter parado no cruzamento.

Adriano Salenta Pimenta estava próximo do local do acidente e encontrou a filha sem vida. “Cheguei na hora, sai procurando minha filha e achei ela naquela situação. Era obrigação do motorista ter parado, ele estava carregando crianças. Deu para ver no vídeo o embalo que ele estava. Ele pode não ter ouvido a buzina do trem como ele alegou, mas a obrigação era ter parado. Não sei se ele achou que dava tempo, mas ali era um cruzamento”, desabafa.

O pai cobra mais preparado dos motoristas que atuam no transporte escolar. “Será que ele estava preparado mentalmente para transportar crianças? Tem que preparar bem a mente de um motorista. Ele era calmo? Agitado? Será que estava preparado? Ele disse que não ouviu o barulho do trem, não estou duvidando dele, mas era obrigação ter parado. É importante saber se um motorista que transporta crianças está preparado mentalmente ou não. Há mais de 10 anos minha filha fazia o mesmo trajeto de ônibus, pegava e deixava ela na porta de casa. Uma negligência que custou a vida das nossas crianças e deixou feridos", disse.

Adriano também perdeu a sobrinha Maria Vitória Gomes Ferreira, de 11 anos. Ele e a família acreditavam que a criança estava internada no Hospital da Providência, porém descobriram na unidade que a menina havia morrido no local da batida. A irmã gêmea dela e o irmão, de 13 anos, seguem internados em estado grave.

“Na hora que cheguei no acidente, eu vi só minha filha morta, não havia encontrado o corpo da Maria. Eu e minha família fomos até o hospital para ter notícias e descobrimos que ela estava morta, que só os irmãos estavam internados. Duas pessoas da mesma família mortas”. Assista à entrevista: null - Vídeo por: Reprodução O sepultamento das meninas acontece às 17h.

Tragédia:

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida entre um ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e uma composição férrea, em Jandaia do Sul, norte do Paraná, no início da tarde desta quinta-feira (9). O acidente causou a morte de duas meninas adolescentes e deixou pelo menos seis crianças feridas.

As imagens mostram o ônibus atravessando a linha férrea às 11h39, momento que é atingido em cheio pelo trem. No vídeo também é possível visualizar que pelo menos três vítimas foram arremessadas para fora do ônibus. O número, contudo, pode ser maior, já que as imagens das câmeras captaram apenas um ângulo do acidente. Para ver, clique aqui.



POLÍCIA OUVE MOTORISTA

O motorista do ônibus da Apae foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. De acordo com informações do delegado Carlos Paravidino Machado, o homem que tem 43 anos, relatou que não viu o trem se aproximar por causa do mato alto nas imediações da linha férrea. O condutor do ônibus também afirmou que não ouviu o sinal sonoro ao se aproximar. Leia a matéria completa.

