Equipe Motos da PM registra infrações de trânsito em Ivaiporã

A Polícia Militar de Ivaiporã registrou duas infrações de trânsito na noite da última terça-feira, dia 21. As ocorrências foram atendidas pela equipe Motos, que realizou patrulhamento pela cidade.

A primeira situação ocorreu por volta das 19h30, na Avenida Maranhão, quando os policiais abordaram uma motocicleta Honda/CG 125 Fan. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo estava sem filtro e com luz de LED. Diante dessa situação, foi aplicada uma multa regularizadora. O condutor e a motocicleta foram liberados no local.

Mais tarde, por volta das 22h30, na Rua Plácido Miranda, a equipe Motos flagrou outra infração, desta vez envolvendo uma motocicleta Yamaha/XJ6 N de cor preta. O veículo estava equipado com escape em descarga livre, produzindo um barulho extremamente alto, além de estar com retrovisor rebatível.

Diante das infrações, a equipe acionou o guincho, encaminhando a motocicleta para o pátio da 6ª CIPM. O condutor foi liberado no local após a lavratura das medidas administrativas.

A Polícia Militar de Ivaiporã reforça a importância de respeitar as normas de trânsito e manter os veículos em conformidade com as leis.

