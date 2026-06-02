Equipe do Samu de Ivaiporã recebe Moção de Aplausos após salvar recém-nascido

A Câmara Municipal de Ivaiporã homenageou com uma Moção de Aplausos a equipe do Samu que salvou a vida de um recém-nascido que chegou sem respirar à base da unidade no dia 6 de fevereiro.

A homenagem, proposta pelo vereador Emerson Bertotti (PSD), o Fio, foi entregue à técnica de enfermagem Bárbara Fernanda Rocha Tavares Eisele, ao condutor Márcio Roberto Ferreira e ao médico Cristiano Withoft, que participaram do atendimento.

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O bebê foi levado à base por familiares por volta das 18h40. A criança apresentava sinais de falta de oxigenação e precisou ser reanimada pela equipe. Após os procedimentos, o recém-nascido voltou a respirar e foi encaminhado ao hospital em estado estável.

Hoje sorridente e cercado pelo carinho dos pais, Amanda e Lucas Morelo, o pequeno Augusto participou da solenidade. Ao justificar a homenagem, Bertotti destacou a rapidez, o preparo técnico e o compromisso dos profissionais. “Graças ao trabalho da equipe, uma família teve a oportunidade de continuar sua história ao lado do filho”, afirmou.

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O médico Cristiano agradeceu o reconhecimento e lembrou que os profissionais de emergência precisam estar preparados para agir rapidamente em situações críticas. “Nem sempre o desfecho é o que esperamos, mas felizmente conseguimos ajudar o Augusto. É muito gratificante vê-lo hoje saudável ao lado dos pais”, disse.

Cristiano também agradeceu a homenagem e destacou o trabalho realizado diariamente pelas equipes do Samu em benefício da população.

Equipe do Samu foi homenageada após salvar a vida do pequeno Augusto em Ivaiporã pelos vereadores - Foto: Colaboração/Luciano Fernandes Equipe do Samu foi homenageada após salvar a vida do pequeno Augusto em Ivaiporã pelos vereadores - Foto: Colaboração/Luciano Fernandes

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