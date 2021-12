Da Redação

Uma equipe de professores e alunos de Kung Fu, de Apucarana e do Rio Bom, conquistou 13 medalhas de ouro, prata e bronze durante o 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu (31ºCBKW), que aconteceu no começo do mês de dezembro em Brasília.

Entre as premiações estão a do professor apucaranense Abel Cezar Candido Bento, com 26 anos de experiência na área, que trouxe quatro medalhas de ouro nas categorias Taijiquan Tradicional, Taiji Leque, Taiji Espada e TuiShou Duilian. "Fico orgulhoso da nossa equipe ter conquistado tantas medalhas e poder levar o nome de Apucarana e do Rio Bom para um evento deste porte", comemora.

Já o professor Leandro Felipe dos Santos, de Apucarana, conquistou uma medalha de ouro e duas de bronze, nas categorias TuiShou Duilian, Taiji Leque e Taiji Espada. A aluna Madelaine Gomes da Silva trouxe para Apucarana dois ouros, nas categorias Taijiquan Tradicional e Taiji Espada.

O atleta Lucas Emanuel de Lima Dias, de Apucarana, conquistou duas medalhas de prata nas categorias Nanquan e NanGun. Já a lutadora Maiby Gabrielly da Silva, do Rio Bom, também trouxe uma medalha de ouro e outra de prata, nas categorias Taijiquan Tradicional e Taiji Espada. "Agradeço a todo apoio da Prefeitura do Rio Bom para que pudesse participar deste campeonato", acrescentou Maibe.

Assista a entrevista na íntegra com a equipe:

Equipe de Kung Fu traz medalhas para Apucarana e Rio Bom - Vídeo por: Reprodução

