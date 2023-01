Equipamento de academia se move sozinho e assusta moradores do Vale

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O vídeo foi registrado na noite dessa quarta-feira (18)

Um vídeo de uma situação fora do comum, ocorrida em São João do Ivaí, no Paraná, foi divulgado nas redes sociais e está chamando a atenção de internautas, além dos próprios moradores do município.

continua após publicidade .

Um grupo de adolescentes, que estava reunido na Praça da Bíblia, localizada no centro de São João, registrou o momento em que um equipamento de uma academia ao ar livre começa a se mover sozinho. O fato ocorreu por volta das 23h45 dessa quarta-feira (18).

No vídeo, é possível ver o momento em que o aparelho começa a se mexer. Assista:

continua após publicidade .

Leia também: São João do Ivaí revitaliza trecho da estrada da Vista Alegre

Nas redes sociais, alguns internautas especularam ser uma entidade sobrenatural, que, no caso, seria um fantasma. Inclusive, muitos brincam com a situação, alegando que o fantasma está focado ao realizar exercícios.



continua após publicidade .

"É isso aí prç esse fantasma aí tá focado em 🔥💪", afirmou um internauta. "Até os fantasmas fazem exercício, e eu nada 😢", disse outra.

Já outra pessoa encontrou uma explicação que foge do paranormal. De acordo com ela, alguém girou o equipamento. "Alguém rodou muito forte e estava diminuindo a velocidade foram e filmaram 😂, aí meu Deus muito adulto isso", conclui.

Siga o TNOnline no Google News