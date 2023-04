Epidemia: Jardim Alegre realiza arrastão contra o mosquito da dengue

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jardim Alegre intensifica ações de combate à dengue e chikungunya com arrastão de limpeza nesta segunda-feira (03/04). Moradores da cidade e dos bairros durante o final de semana separaram os materiais inservíveis que acumulam água para o recolhimento. No inicio da tarde desta segunda o município entrou em situação de epidemia.

continua após publicidade .

Participam do arrastão, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, servidores que trabalham no Departamento Rodoviário e alguns voluntários do Rotary Club da cidade.

- LEIA MAIS: Região confirma mais 92 casos de dengue em apenas uma semana

continua após publicidade .

Até sexta-feira (31) o setor de epidemiologia da Secretaria da Saúde de Jardim Alegre tinha registrado 22 casos positivos de dengue, e uma paciente internada em estado grave.

“Acima de 30 casos de dengue no município é considerado epidemia. Agora a pouco (por volta das 13h47) fizemos o fechamento do relatório do final de semana e estamos em situação de epidemia, infelizmente”, disse a enfermeira Sirlei Viesba Pini, responsável pelo setor de epidemiologia. Como os novos casos Jardim Alegre tem agora 38 casos positivo de dengue.

Sueli relatou ainda que estão sendo recolhidos os resíduos que acumulam água, como garrafas, vasos sanitários, bacias, tambores, pneus, vasilhas, entre outros.

continua após publicidade .

“Continuamos tendo casos porque temos muito acúmulos de lixo reciclado que acumulam água”, diz Sueli que enfatiza ainda “qualquer recipiente que possa acumular água, mesmo que em pequena quantidade, pode virar um criadouro do Aedes aegypti que é mosquito transmissor da dengue”.

Ações de mobilização e conscientização também estão sendo realizadas em toda a cidade. “É muito importante a colaboração de todos, a fim de se evitar novos casos dessa doença”, completou Sueli.

Siga o TNOnline no Google News