Envolvidos em furto de cemitério são presos em Jandaia

Três homens envolvidos em furto de artigos no Cemitério de Jandaia do Sul foram presos na madrugada desta segunda-feira (14), pela Polícia Militar (PM). Os ladrões foram detidos com cinco placas feitas em bronze. Durante a ação policial, os homens tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

A prisão foi feita após denúncia e a equipe da PM se deslocou até a Rua Agostinho Chaves, esquina com a rua João Batista Mortean, e pode ver dois homens pulando o muro do local e entrando em um Corsa prata.

A equipe deu voz de abordagem ao motorista, mas ele não obedeceu a ordem e arremessou o carro em direção ao comandante da guarnição, que para se defender, efetuou dois disparos de arma de fogo em direção aos pneus dianteiros do veículo.

Após momentos de perseguição, a PM conseguiu alcançar os bandidos e foi efetuada a prisão. Uma testemunha informou à equipe que viu um Chevette verde sair em alta velocidade das proximidades do cemitério e seguiu sentido Mandaguari.

De acordo com o boletim, o veículo foi visto nas proximidades da Caixa de São Pedro. Os policiais deram voz de abordagem, mas a ordem não foi acatada. Os bandidos, conforme o boletim, tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pela equipe policial.

A PM entrou no cemitério com a ajuda do funcionário do local e encontrou ferramentas utilizadas pelos autores e as placas de bronze que já haviam sido arrancadas e deixadas prontas para serem transportadas. O motorista do Chevette, que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e os outros dois homens, foram encaminhados para a 2ª Companhia em Jandaia do Sul.