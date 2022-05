Envolvidos em acidente entram em vias de fato, em Ivaiporã

Da Redação

A equipe RPA, deslocou até a Av. Minas Gerais em Ivaiporã, na noite de sábado (14), em atendimento a uma ocorrência de vias de fato.

No local, segundo a solicitante ela teria derrubado uma moto ao dar ré em frente a uma pizzaria, que o dono da moto apareceu muito exaltado, iniciando assim uma discussão.

Ela disse que o motociclista quebrou o limpador do para-brisa do seu carro e também arrancou a placa traseira, após lhe agrediu com tapas e chutes, sendo revidado por ela, entrando assim em vias de fato.

No local foi identificado o envolvido que trabalha como entregador de pizza. Ele relatou que teve sua moto danificada e que teria sido agredido pela solicitante.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados até a 6ª CIPM, para lavratura de termo circunstanciado.