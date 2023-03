Entregador delivery recebe nota falsa e aciona a PM, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

No sábado (4) um entregador delivery por aplicativo procurou a Polícia Militar (PM), após perceber que havia pegado uma nota falsa durante uma entrega na noite anterior, em Ivaiporã.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via Copom, para a Av. Maranhão, onde o solicitante pediu orientação devido ter recebido uma nota falsa de R$100,00 de um homem na noite de sexta-feira (3) em um bairro da cidade.

Diante do exposto foi feito contato com a autoridade competente, que orientou sobre os procedimentos a serem adotados. O caso está sendo investigado.

Recebi a Nota Falsa: O que fazer?

Conforme informações do Banco Central, se você receber uma nota suspeita como troco em comércio, ou como pagamento por serviços ou produtos, o correto é levar a nota até um banco. A instituição pegará os seus dados (nome completo, CPF, telefone e endereço) e encaminhará a nota para uma análise no Banco Central.

Caso seja verificado que a nota é verdadeira, você será reembolsado. Mas se a nota for realmente falsificada, não haverá reembolso. Infelizmente, nesse caso, você ficará no prejuízo, por isso é tão importante verificar as notas assim que as receber.

Em hipótese alguma, tente repassar esta nota se você souber que ela é falsa. Repassar notas falsificadas é crime e quem é pego cometendo tal crime é preso.

