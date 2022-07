Entregador de 18 anos fica em estado grave após acidente em Marilândia

Da Redação

O rapaz teria ido até Marilândia para fazer uma entrega, quando sofreu o acidente

Um entregador de uma loja de conveniência do Distrito de São José, em Marilândia do Sul, ficou em estado grave depois de bater a motocicleta que pilotava contra uma caminhonete na noite deste domingo, 10.

O motociclista de 18 anos foi socorrido por profissionais de Saúde do município e transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Segundo informações repassadas à reportagem, o rapaz teria ido até Marilândia para fazer uma entrega, quando sofreu o acidente na esquina entre a prefeitura e a rua do clube da cidade.

As causas do acidente serão apuradas.

Outro acidente

Um homem de 20 anos, morador de Califórnia, teve ferimentos graves após capotar o carro na BR-376, na altura do km 263, entre Califórnia e Marilândia do Sul. De acordo com informações colhidas no local, o carro estava no meio de uma plantação de aveia.

Segundo o homem que prestou o socorro, ele avistou o veículo e, quando se aproximou, encontrou o motorista do carro acidentado inconsciente. A vítima acabou sendo ejetada durante o capotamento.

Além disso, o homem disse que o acidente pode ter ocorrido durante a madrugada, pois quando encontrou o automóvel, o motor já estava frio. A vítima do capotamento só foi encontrada na manhã desta segunda-feira (11).

