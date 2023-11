Entrega de brinquedos para campanha é realizada por 1ª dama de Jandaia

A 1ª Dama Stella Silva de Jandaia do Sul, juntamente com o diretor do Departamento de Assistência Social, Marco Aurélio, e equipe do departamento estiveram na tarde de segunda-feira, 30 de outubro, na ASSEM Associação dos Servidores Municipais realizando a entrega de brinquedos da Campanha Paraná Piá, programa estadual com doação de brinquedos para as crianças.

Em Jandaia estes brinquedos foram disponibilizados às famílias que estão sendo acompanhadas pelo CRAS, no serviço de proteção integral à família (PAIF). Os brinquedos foram viabilizados através da Campanha Paraná Piá do Governo do Estado no encontro com a primeira-dama do Estado Luciana Saito Massa.

A entrega de brinquedos faz alusão ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro.

