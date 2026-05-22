Enteado ataca padrasto a facadas após discussão em Mauá da Serra

Uma tentativa de homicídio mobilizou as equipes de socorro e a Polícia Militar no centro de Mauá da Serra. Um homem de 45 anos foi esfaqueado pelo próprio enteado dentro da residência da família.

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De acordo com o boletim oficial, o jovem de 26 anos chegou em casa extremamente alterado, com sinais de estar sob o efeito de substâncias entorpecentes. Sem qualquer motivo aparente, ele passou a proferir ameaças de morte contra o padrasto e, armado com uma faca, partiu para a agressão. Para não ser atingido no peito ou no abdômen, o homem usou a mão e o braço direito como escudo, sofrendo diversos cortes.

A vítima conseguiu correr para a rua para pedir ajuda enquanto era perseguida pelo agressor. Pessoas que passavam pelo local intervieram para cessar o ataque e avisaram que chamariam a polícia, o que fez com que o jovem fugisse. O homem ferido foi socorrido por uma ambulância e levado ao hospital. A PM realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

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