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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Enteado ataca padrasto a facadas após discussão em Mauá da Serra

Vítima precisou usar os braços para se defender dos golpes; suspeito fugiu após a intervenção de vizinhos.

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 08:44:34 Editado em 22.05.2026, 09:19:36
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Enteado ataca padrasto a facadas após discussão em Mauá da Serra
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Ilustrativa Pixabay

Uma tentativa de homicídio mobilizou as equipes de socorro e a Polícia Militar no centro de Mauá da Serra. Um homem de 45 anos foi esfaqueado pelo próprio enteado dentro da residência da família.

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De acordo com o boletim oficial, o jovem de 26 anos chegou em casa extremamente alterado, com sinais de estar sob o efeito de substâncias entorpecentes. Sem qualquer motivo aparente, ele passou a proferir ameaças de morte contra o padrasto e, armado com uma faca, partiu para a agressão. Para não ser atingido no peito ou no abdômen, o homem usou a mão e o braço direito como escudo, sofrendo diversos cortes.

A vítima conseguiu correr para a rua para pedir ajuda enquanto era perseguida pelo agressor. Pessoas que passavam pelo local intervieram para cessar o ataque e avisaram que chamariam a polícia, o que fez com que o jovem fugisse. O homem ferido foi socorrido por uma ambulância e levado ao hospital. A PM realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

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agressão familiar Mauá da Serra POLICIA MILITAR socorro Substâncias entorpecentes tentativa de homicídio
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