Enteado agride padrasto com foice durante briga

Deu entrada no Hospital Municipal de Grandes Rios, na noite de sexta-feira (20), por volta das 23 horas, um homem ferido com golpes de foice na cabeça. Segundo a vítima, ele teria sido agredida pelo enteado.

A Polícia Militar foi acionada, e no hospital conversou com o homem, que relatou que estava na residência dele, em um sitio na localidade Postinho do Adolfo, quando discutiu e entrou em luta corporal com o enteado.

Foi quando o enteado se apropriou de uma foice e desferiu alguns golpes contra a cabeça dele. A vítima teve fratura do osso do crânio e cortes no couro cabeludo e no supercilio esquerdo.

Após receber o atendimento inicial o médico plantonista, relatou que pela gravidade do ferimento, a vítima teria que ser transferida para um Hospital em Apucarana, mas ele se negava a ser encaminhado para a outra cidade.

A equipe policial se deslocou até o sítio, onde teria acontecido a agressão, para realizar buscas no intuito de localizar o suposto agressor, ou até mesmo a arma do crime, porém a equipe não obteve êxito.