Enteada desmaia durante agressão de padrasto, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) registrou na noite de quarta-feira (15), agressão praticada por um homem contra a enteada, em Ivaiporã. O caso foi na Rua Formosa por volta das 23h45.

continua após publicidade .

A equipe foi solicitada ao endereço e no local encontrou a vítima que estava desorientada sendo atendida pela equipe do SAMU 192. Em contado com a solicitante, ela relatou que que estava juntamente com seu convivente e sua filha tomando uma cerveja na área de sua residência.

Foi quando a solicitante teve um desentendimento com o seu convivente, neste momento ele ficou agressivo e agrediu a filha dela, com um soco na cabeça. A vítima acabou desmaiando, ao cair no chão o autor ainda tentou dar um chute na cabeça, porém a denunciante o empurrou evitando assim a agressão. Após isso o agressor se evadiu do local correndo.

continua após publicidade .

De posse das características a PM fez patrulhamento por várias ruas próximas do local, porém não obteve êxito.