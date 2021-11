Da Redação

Ensino médio profissional abre 1,1 mil vagas na região; veja

Estudantes do 9º ano que vão começar o Ensino Médio em 2022 terão a opção de aliar o ensino regular a um curso profissionalizante, de acordo com a diretrizes do novo ensino médio. Pelo Núcleo Regional de Ensino (NRE) de Apucarana, 19 colégios, em 8 municípios estarão ofertando 5 diferentes cursos de formação técnica para quem optar pelo chamado quinto itinerário. No total, serão 1.130 vagas nesta modalidade de ensino.

Segundo a coordenadora dos cursos profissionalizantes do NRE Zélia Vaz, o período de pré-matrícula que segue até o dia 26 de novembro. “Os alunos interessados em ingressar no ensino médio com curso de formação técnica, devem comunicar diretamente às instituições que ofertam essas vagas. A modalidade de cursos profissionais técnicos terá duração de três anos, ao invés dos quatro atuais do ensino médio. A carga horária permanecerá a mesma, mas a redução de um ano será possível devido ao aumento da carga horária do próprio Novo Ensino Médio, que passará de 800 para 1.000 horas por ano”, explicou a coordenadora.

Na região de Apucarana, serão oferecidos os cursos de Técnico em Administração, Técnico Agrícola, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Formação de Docentes e Técnico em Agronegócios. Colégios de Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul, Faxinal, Cambira, Califórnia, Marilândia do Sul e Mauá da Serra estarão ofertando essas modalidades.

“O quinto itinerário não será obrigatório, ou seja, o aluno pode optar pelo ensino médio normal, mas entendo que essa é uma oportunidade única de preparar esse jovem para o mercado de trabalho, porque além de sair com o ensino médio completo, também já terá uma formação profissional e terá uma inserção maior no mercado”, avaliou a coordenadora do NRE.

No sistema regular do Novo Ensino Médio o aluno vai escolher seu itinerário formativo durante o ano letivo de 2022, inclusive com o apoio do novo componente curricular chamado Projeto de Vida. Já para os itinerários formativos da formação técnica (cursos profissionais e técnicos integrados ao Ensino Médio) essa escolha será feita antes do início da nova etapa.

SUBSEQUENTES

O período de pré-matrícula também está aberto para os cursos subsequentes, ou seja, para quem já concluiu o Ensino Médio. No total, são 480 vagas para 12 diferentes cursos. As vagas são abertas em colégios de Apucarana e Arapongas.

CURSOS SUBSEQUENTES:

Apucarana:

Santos Dumont: tec. química

Colégio Agrícola: tec. agronegócio, tec. em agropecuária

Colégio Professor Izidoro Luiz Cerávolo: tec. estética, tec. recursos humanos, transações imobiliárias.

Colégio José de Anchieta: tec. design de interiores, tec. edificações

Colégio Coronel José Luiz dos Santos: tec. administração

Arapongas:

Colégio Antônio Garcez Novaes: tec de enfermagem, tec. segurança do trabalho

Colégio Emílio de Menezes: tec. recursos humanos

CURSOS QUINTO INTINERÁRIO:

Apucarana

Técnico em Administração: Colégio Estadual Osmar Guaraci Freire, Padre José de Anchieta, Polivalente, Professor Izidoro Luiz Cerávolo e Antônio dos Três Reis

Técnico Agrícola: Colégio Agrícola;

Técnico em desenvolvimento de sistemas: Nilo Cairo, Polivalente, Heitor Furtado, Professor Izidoro Luiz Cerávolo;

Formação de docentes: Colégio Estadual Nilo Cairo

Técnico em Agronegócio: Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo

Arapongas

Técnico de desenvolvimento de sistemas: Colégio Estadual Antônio Garcez Novaes e Unidade Polo

Técnico em administração: Colégio Estadual Emílio de Menezes e Professora Ivanilde Noronha

Jandaia do Sul

Técnico de formação de docentes: Ceebeja

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas: Colégio Estadual Rui Barbosa

Cambira:

Técnico em Agronegócio: Colégio Estadual Rosa de Lúcia Calsavara

Faxinal:

Técnico de formação de docentes e técnico em agronegócio: Colégio Estadual Érico Veríssimo

Califórnia:

Técnico de desenvolvimento de sistemas: Colégio Estadual Talita Bresolin

Marilândia do Sul:

Técnico de formação de docentes e técnico em agronegócio: Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande

Mauá da Serra:

Técnico em administração e técnico em formação de docentes: Colégio Estadual João Plath

ASSISTA A ENTREVISTA

Ensino médio profissional abre 1,1 mil vagas na região; veja - Vídeo por: Reprodução