Ensino de jovens e adultos perde 71% dos alunos em cinco anos

O número caiu para 1.379 em 2022

Em cinco anos, o número de alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) caiu 71% nos 16 municípios ao Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana. Segundo dados do Censo Escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a região contava com 4.747 alunos nessa modalidade em 2018. O número caiu para 1.379 em 2022. As mudanças no sistema e também as dificuldades de adaptação dos estudantes após a pandemia de covid-19 são apontadas como responsáveis pela queda.

A Educação de Jovens e Adultos é destinada a jovens e adultos que não puderam concluir seus estudos na idade adequada. Podem se matricular alunos a partir dos 15 anos que não concluíram o ensino fundamental e a partir dos 18 que não conseguiram cursar o ensino médio.

A maior queda de matrículas na região ocorreu em Apucarana: 85%. Em 2018, a cidade contava com 2.276 alunos e em 2022 o número passou para apenas 332. Em Arapongas, a redução na procura também foi expressiva. Foram 1.020 matrículas em 2018 contra 405 em 2022 (-60%). Veja a situação dos demais municípios no gráfico.

Maira Rodrigues Barbosa, técnica pedagógica da EJA no NRE de Apucarana, afirma que a redução ocorreu principalmente após a pandemia de covid-19. “Muitos alunos se adaptaram ao modelo online, fazendo as tarefas em casa, e acabaram não retornando com a volta do sistema presencial”, explica.

Outras mudanças na metodologia também influenciaram. Agora, os alunos precisam seguir um cronograma diário de aulas, com tempo mínimo para concluir a carga horária, tanto no ensino fundamental quanto no médio. A duração dos cursos é de dois anos, em média. “Há também uma maior adesão ao Encceja, o que também influenciou nesses números”, acrescenta Maira.

O Encceja - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - serve para certificar jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. Não há necessidade de cursar as aulas e o certificado é o equivalente ao diploma de conclusão dessas etapas do ensino.

Maira afirma que o NRE está realizando uma busca-ativa desses estudantes, tanto aqueles que não se matricularam quando os alunos que desistiram das aulas. “Muitos alunos acabam fazendo as matrículas para apresentar no emprego e mostrar que voltaram a estudar, mas depois não comparecem às aulas”, comenta. Apesar desse trabalho de busca-ativa, o número de alunos no EJA continua nos mesmos patamares do ano passado. Em 2023, foram 1.465 matrículas na área do NRE de Apucarana, segundo dados do próprio núcleo.

