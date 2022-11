Enquanto morador viaja, dupla arromba casa e leva caminhonete

Da Redação

fonte: Reprodução/Blog do Berimbau

fonte: Reprodução/Blog do Berimbau

fonte: Reprodução/Blog do Berimbau

Um morador de Borrazóporlis, norte do Paraná, que está viajando, teve a casa invadida por criminosos que fizeram um limpa na residência e ainda levaram uma caminhonete. O crime foi percebido na manhã deste domingo (13), pela pessoa que ficou responsável por cuidar da casa.

Segundo a polícia, tudo indica que o imóvel foi arrombado na tarde de sábado (12). Foram levados vários objetos entres eles a TV e a caminhonete Fiat Strada, placa AYM-8411, cor branca.

Imagens de um sistema de segurança registraram os homens abrindo o portão e retirando o veículo por volta das 20 horas. Também aparece um automóvel rondando o local, provavelmente dando cobertura aos invasores. As imagens devem auxiliar a polícia na investigação do crime.

Com informações do Blog do Berimbau.

