Engenheiro da Prefeitura de Ivaiporã é premiado pelo Creas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea) realizou a cerimônia do 16º Prêmio Crea da Qualidade nas categorias: Carreira Destaque, Destaque Profissional e Educador Destaque, na sexta-feira, dia 27 de outubro, durante o 49º Encontro Paranaense de Entidades de Classe e o 32º Fórum de Inspetores em Foz do Iguaçu.

O engenheiro civil Bruno Montoro, que é secretário municipal de Obras da Prefeitura de Ivaiporã, recebeu o prêmio Destaque Profissional. Bruno Montoro é responsável por diversas obras no município e foi indicado pela Associação dos Engenheiros do Vale do Ivaí (Asseavi) – Regional de Apucarana, à qual pertence Ivaiporã.

“É uma honra receber o prêmio Destaque Profissional. Estou muito feliz e agradecido por esta oportunidade. Por isso, agradeço à Asseavi e à gestão Carlos Gil e Marcelo Reis pelas obras que são executadas em Ivaiporã em benefício da população”, afirmou Bruno Montoro

O prefeito Carlos Gil, que se encontra em licença, estendeu os parabéns a Bruno Montoro, enfatizando a importância das contribuições do secretário de Obras para o progresso do município. “A premiação do Crea é um reconhecimento significativo do comprometimento de Bruno Montoro com Ivaiporã”, afirmou Carlos Gil.

O prefeito em exercício Marcelo Reis também expressou orgulho em ter Bruno Montoro como parte da gestão. “Estamos determinados a continuar trabalhando juntos para alcançar conquistas maiores e concretizar obras de grande importância para o município. Parabéns, Bruno Montoro”, disse Marcelo Reis.

Além de Bruno Montoro, engenheiros das Regionais de Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa também foram premiados nas categorias: Carreira Destaque, Destaque Profissional e Educador Destaque.

Participaram da entrega do prêmio Destaque Profissional o presidente do Crea, Ricardo Rocha de Oliveira, coordenador do Colégio Regional de Entidades de Classe, Silvério Cândido da Silva, coordenadora do Colégio Estadual de Inspetores, Jacqueline Mara Kozakevitch Teixeira, e o coordenador estadual do Colégio de Instituições de Ensino, Almir Gnoatto.

