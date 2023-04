Enfermeiro de Marilândia do Sul é investigado por importunação sexual

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Investigação da Polícia Civil corre em segredo de justiça

Um enfermeiro da rede municipal de saúde de Marilândia do Sul é investigado por suspeita de importunação sexual de uma paciente no local de trabalho. O caso foi registrado na Unidade Básica de Saúde (UBS) central do município e corre em segredo de justiça.

continua após publicidade .

A importunação sexual teria ocorrido antes do atendimento médico. A vítima disse que o servidor, que é concursado, passou a mão em partes íntimas dela, simulando um exame. Há suspeitas de que outras mulheres também tenham sido importunadas.

-LEIA MAIS: Idoso de 64 anos é esfaqueado a caminho do trabalho no PR

continua após publicidade .

Quando o fato ocorreu, a Polícia Militar (PM) foi chamada pela vítima. A reportagem não conseguiu confirmar as idades do enfermeiro e da mulher.

Procurada pelo TNOnline, a secretária de Saúde, Maria dos Santos Berçaline, disse que não poderia falar sobre o assunto porque o caso corre em segredo de justiça. Ela afirmou apenas que o servidor, que é concursado, foi afastado e que o município abriu uma sindicância para investigar a denúncia.

A Polícia Civil também informou que não pode falar sobre o caso por conta do segredo de justiça.

Siga o TNOnline no Google News