Enfermeiro de 37 anos morre ao sofrer infarto na região

Carlos já apresentava sinais de problemas cardíacos há alguns dias

Um enfermeiro de Faxinal, município que pertence ao Vale do Ivaí, morreu na manhã desta segunda-feira (13), no momento em que ia trabalhar. A vítima, identificada como Carlos Augusto Passarelli Fogaça, de 37 anos, sofreu um infarto quando estava na instituição de saúde onde atuava, que é o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Nossa Senhora do Rosário, em Rosário do Ivaí.

De acordo com as informações do Blog do Berimbau, assim que chegou no local, Carlos estava com a mão no tórax e pediu para que a enfermeira de plantão administrasse alguns medicamentos, porém, ele não resistiu.

Um colega de trabalho informou ao blog que Carlos já estava apresentando sinais de problemas cardíacos há alguns dias. Na última semana, ele foi medicado e orientado a realizar alguns exames.

O enfermeiro já atuou em várias cidades da região, como Borrazópolis e Cruzmaltina.