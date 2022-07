Enfermeira morre em capotamento na PR-453, em Borrazópolis

Da Redação

Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (28), após capotamento na PR-453, a aproximadamente quatro quilômetros de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, Paraná.

O acidente foi registrado, por volta das 6h30, segundo informações de populares, a mulher foi ejetada do carro ficando com ferimentos graves. A pista estava molhada na hora do acidente.

Socorristas do Hospital de Borrazópolis foram acionados para o local do acidente, onde foi constatado do óbito.

A vítima foi identificada como Luciana Mansano, moradora de Faxinal, era socorrista do Samu e prestava serviços em Borrazópolis.

