Enfermeira morre após capotar o carro na PR-453 em Borrazópolis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma enfermeira morreu na manhã desta sexta-feira (28), após capotar o carro na PR-453, a aproximadamente quatro quilômetros de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

O acidente foi registrado, por volta das 6h30, testemunhas contaram que a vítima fatal, Luciana Mansano, foi ejetada do carro sofrendo ferimentos gravíssimos. A pista estava molhada na hora do acidente.

Socorristas do Hospital de Borrazópolis foram chamados, porém, quando chegaram, ela já estava sem vida. Ela conduzia um Celta que ficou bastante danificado e parou em cima da pista após capotar algumas vezes.

continua após publicidade .

Luciana era moradora de Faxinal, trabalhava no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município e prestava também serviços em Borrazópolis. A notícia da morte dela gerou grande comoção entre os profissionais da área, que a descreveram como uma ótima enfermeira.

Nas redes sociais a comoção é grande, amigos e familiares lamentam a morte dela.

Siga o TNOnline no Google News