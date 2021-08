Da Redação

Enfermeira encontra filho morto em acidente no Paraná

Um grave acidente tirou a vida de três pessoas na PR-650 na madrugada de domingo (15), no interior do Paraná. A tragédia ficou ainda pior, pois uma enfermeira que foi socorrer as vítimas encontrou o próprio filho sem vida.

Mateus Silvério de Souza, morreu no local, a mãe dele, Sirlene Souza é técnica em enfermagem, trabalha nos hospitais de Godoy Moreira e São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, e fazia parte da equipe de plantão.

Conforme testemunhas, quando ela chegou para socorrer as vítimas, encontrou o filho morto, preso nas ferragens.

Ainda de acordo com pessoas que estavam no local, Sirlene foi até o filho e o abraçou. Mesmo muito abalada com a morte do rapaz, a técnica em enfermagem arrumou forças e ainda trabalhou no socorro das vítimas.

O acidente:

As três pessoas que perderam a vida em um grave acidente em Godoy Moreira na madrugada deste domingo (15) foram identificadas. Tratam-se de Mateus Silvério de Souza, de 24 anos, morador de Godoy Moreira, Jéssica Beatriz, moradora de Lidianópolis e Cassiano, conhecido como Paraguai, morador do Assentamento 8 de Abril, também em Godoy Moreira.

O acidente envolveu dois carros, deixou três mortos e sete feridos por volta das 2 horas deste domingo na rodovia PR-650, em Godoy Moreira, nas proximidades da ponte da Nice.

Segundo informações, um Honda Civic e um GM/Astra bateram de frente e as vítimas ficaram presas nas ferragens. Três vítimas morreram no local. Sete pessoas foram encaminhas pelas equipes de socorro em estado grave para hospitais da região.

Atenderam a ocorrência o Corpo de Bombeiros, SAMU de Ivaiporã, SAMU de São João do Ivaí, equipe da saúde de Godoy Moreira e Polícia Rodoviária de São João do Ivaí.

As causas do acidente estão sendo apuradas.