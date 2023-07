Enfermeira é agredida pelo ex-marido em posto de saúde no Vale do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma enfermeira foi agredida pelo ex-marido dentro de um posto de saúde de São Pedro do Ivaí, na manhã desta segunda-feira (3). Por volta das 11h20, o homem foi até a unidade de saúde e pediu para reatar o relacionamento e não gostou de receber uma negativa.

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e, conforme relato da vítima, ela estaria trabalhando quando o ex-marido chegou no posto localizado no Distrito de Marisa. Ela foi surpreendida pelo pedido e negou voltar com o homem.

- LEIA MAIS: Homem ameaça dar sonífero e sufocar ex-namorada com travesseiro

continua após publicidade

Nesse momento ele a agrediu com socos e chutes, causando um hematoma na cabeça, vermelhidão na face e costas. A enfermeira conseguiu escapar e gritou por socorro. O agressor fugiu e não foi localizado pelas autoridades.

De acordo com o boletim de ocorrência, há várias denúncias de tráfico de drogas e violência doméstica contra o homem.

Siga o TNOnline no Google News