Enem terá transporte gratuito no Vale do Ivaí e região; confira as rotas
Serviço está previsto para os dias 8 e 15 de novembro; estudantes devem confirmar horários e locais de embarque nas escolas ou nos núcleos de educação
Estudantes de municípios do Vale do Ivaí, além de Arapongas e Sabáudia, estão entre os atendidos pela organização de transporte gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O serviço está previsto para os dois dias de provas, neste domingo (8) e no próximo, 15 de novembro, conforme relação divulgada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).
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Na região, os trajetos incluem deslocamentos para Apucarana, Jandaia do Sul, Ivaiporã, Mauá da Serra e Arapongas. Para utilizar o transporte, os alunos devem procurar a direção da escola onde estudam ou o Núcleo Regional de Educação (NRE) responsável pelo município. É necessário confirmar a disponibilidade do serviço, os horários de saída e os pontos de embarque.
Entre os percursos anunciados estão as viagens de Califórnia, Marilândia do Sul e Rio Bom para Apucarana. Já estudantes de Kaloré, Marumbi e Novo Itacolomi terão transporte organizado para Jandaia do Sul. Borrazópolis e Cambira aparecem com os dois municípios como destinos.
Ivaiporã receberá candidatos de diversas cidades, como Arapuã, Ariranha do Ivaí, Jardim Alegre, Lidianópolis e São João do Ivaí. Em Sabáudia, o destino informado é Arapongas, que também terá transporte dentro do próprio município.
Em todo o Paraná, a iniciativa abrange 336 municípios. Mais de 113,6 mil alunos da rede estadual estão inscritos no exame, com aplicação prevista em 95 cidades paranaenses.
A organização envolve a Seed, o Departamento de Transporte Escolar do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), os núcleos regionais e as prefeituras.
Confira os trajetos na região
Veja o município de residência e o destino do transporte, conforme levantamento da Seed-PR.