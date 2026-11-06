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PROVAS

Enem terá transporte gratuito no Vale do Ivaí e região; confira as rotas

Serviço está previsto para os dias 8 e 15 de novembro; estudantes devem confirmar horários e locais de embarque nas escolas ou nos núcleos de educação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Enem terá transporte gratuito no Vale do Ivaí e região; confira as rotas
Autor O serviço está previsto para os dois dias de provas, neste domingo (8) e no próximo, 15 de novembro - Foto: Lucas Fermin/SEED

Estudantes de municípios do Vale do Ivaí, além de Arapongas e Sabáudia, estão entre os atendidos pela organização de transporte gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O serviço está previsto para os dois dias de provas, neste domingo (8) e no próximo, 15 de novembro, conforme relação divulgada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

-LEIA MAIS: Apucarana (PR) tem 2,8 mil inscritos no Enem 2026, alta de 11%

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Na região, os trajetos incluem deslocamentos para Apucarana, Jandaia do Sul, Ivaiporã, Mauá da Serra e Arapongas. Para utilizar o transporte, os alunos devem procurar a direção da escola onde estudam ou o Núcleo Regional de Educação (NRE) responsável pelo município. É necessário confirmar a disponibilidade do serviço, os horários de saída e os pontos de embarque.

Entre os percursos anunciados estão as viagens de Califórnia, Marilândia do Sul e Rio Bom para Apucarana. Já estudantes de Kaloré, Marumbi e Novo Itacolomi terão transporte organizado para Jandaia do Sul. Borrazópolis e Cambira aparecem com os dois municípios como destinos.

Ivaiporã receberá candidatos de diversas cidades, como Arapuã, Ariranha do Ivaí, Jardim Alegre, Lidianópolis e São João do Ivaí. Em Sabáudia, o destino informado é Arapongas, que também terá transporte dentro do próprio município.

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Em todo o Paraná, a iniciativa abrange 336 municípios. Mais de 113,6 mil alunos da rede estadual estão inscritos no exame, com aplicação prevista em 95 cidades paranaenses.

A organização envolve a Seed, o Departamento de Transporte Escolar do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), os núcleos regionais e as prefeituras.

TRANSPORTE NA REGIÃO

Confira os trajetos na região

Veja o município de residência e o destino do transporte, conforme levantamento da Seed-PR.

25municípios de residência relacionados
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Arapongas
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Arapongas
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Arapuã
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Ariranha do Ivaí
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Borrazópolis
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Apucarana e Jandaia do Sul
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Califórnia
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Apucarana
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Cambira
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Apucarana e Jandaia do Sul
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Cruzmaltina
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã e Mauá da Serra
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Faxinal
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Mauá da Serra
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Godoy Moreira
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Grandes Rios
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Ivaiporã
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Cerro Azul e Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Jardim Alegre
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Kaloré
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Jandaia do Sul
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Lidianópolis
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Lunardelli
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Marilândia do Sul
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Apucarana
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Marumbi
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Jandaia do Sul
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Mauá da Serra
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Mauá da Serra
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Novo Itacolomi
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Jandaia do Sul
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Rio Bom
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Apucarana
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Rio Branco do Ivaí
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Rosário do Ivaí
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
Sabáudia
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Arapongas
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
São João do Ivaí
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
São Pedro do Ivaí
↓ DESTINO DO TRANSPORTE
Ivaiporã


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EDUCAÇÃO ENEM Secretaria de Educação PR Transporte escolar Vale do Ivai
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