Enem terá transporte gratuito no Vale do Ivaí e região; confira as rotas

Serviço está previsto para os dias 8 e 15 de novembro; estudantes devem confirmar horários e locais de embarque nas escolas ou nos núcleos de educação

Estudantes de municípios do Vale do Ivaí, além de Arapongas e Sabáudia, estão entre os atendidos pela organização de transporte gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O serviço está previsto para os dois dias de provas, neste domingo (8) e no próximo, 15 de novembro, conforme relação divulgada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

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Na região, os trajetos incluem deslocamentos para Apucarana, Jandaia do Sul, Ivaiporã, Mauá da Serra e Arapongas. Para utilizar o transporte, os alunos devem procurar a direção da escola onde estudam ou o Núcleo Regional de Educação (NRE) responsável pelo município. É necessário confirmar a disponibilidade do serviço, os horários de saída e os pontos de embarque.

Entre os percursos anunciados estão as viagens de Califórnia, Marilândia do Sul e Rio Bom para Apucarana. Já estudantes de Kaloré, Marumbi e Novo Itacolomi terão transporte organizado para Jandaia do Sul. Borrazópolis e Cambira aparecem com os dois municípios como destinos.

Ivaiporã receberá candidatos de diversas cidades, como Arapuã, Ariranha do Ivaí, Jardim Alegre, Lidianópolis e São João do Ivaí. Em Sabáudia, o destino informado é Arapongas, que também terá transporte dentro do próprio município.

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Em todo o Paraná, a iniciativa abrange 336 municípios. Mais de 113,6 mil alunos da rede estadual estão inscritos no exame, com aplicação prevista em 95 cidades paranaenses.

A organização envolve a Seed, o Departamento de Transporte Escolar do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), os núcleos regionais e as prefeituras.

TRANSPORTE NA REGIÃO Confira os trajetos na região Veja o município de residência e o destino do transporte, conforme levantamento da Seed-PR.

25 municípios de residência relacionados

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Arapongas ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Arapongas MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Arapuã ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Ariranha do Ivaí ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Borrazópolis ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Apucarana e Jandaia do Sul MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Califórnia ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Apucarana MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Cambira ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Apucarana e Jandaia do Sul MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Cruzmaltina ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã e Mauá da Serra MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Faxinal ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Mauá da Serra MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Godoy Moreira ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Grandes Rios ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Ivaiporã ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Cerro Azul e Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Jardim Alegre ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Kaloré ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Jandaia do Sul MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Lidianópolis ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Lunardelli ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Marilândia do Sul ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Apucarana MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Marumbi ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Jandaia do Sul MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Mauá da Serra ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Mauá da Serra MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Novo Itacolomi ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Jandaia do Sul MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Rio Bom ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Apucarana MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Rio Branco do Ivaí ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Rosário do Ivaí ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Sabáudia ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Arapongas MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA São João do Ivaí ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA São Pedro do Ivaí ↓ DESTINO DO TRANSPORTE Ivaiporã



