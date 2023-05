Encontro no interior do Paraná reúne 180 integrantes da mesma família

Da Redação

Com o distanciamento da pandemia da Covid-19 surgiu a necessidade do reencontro. A família Martins, Rodrigues e Padro, pensando em 'matar a saudade', reuniu 180 integrantes para um final de semana de muita emoção, no interior do Paraná. (Veja o vídeo abaixo).

O Distrito de 7 de Maio, em Cambira, foi palco do encontro. Pessoas de vários lugares do Paraná, como Apucarana, Assis Chateaubriand, Iracema do Oeste, Marechal Cândido Rondon e até de outro estado, de Minas Gerais, participaram do evento.

Cada detalhe foi pensado com muito carinho para recepcionar os parentes, alguns nem se conheciam. Desde recém-nascido a idosos, todos juntos relembrando histórias e colecionando momentos.

Na decoração, tinha até uma árvore genealógica, com todas as gerações, do mais antigo ao tataraneto. "Antes da pandemia já havíamos pensado em reunir toda a família, como aconteceu o distanciamento, ficamos ainda com mais vontade de realizar esse encontro, que só foi possível agora. Para nós a família é muito importante, a base de tudo", disse Ramira Boltelho, uma das organizadoras do encontro.

Ramira ficou muito emocionada ao ganhar um presente especial. Um quadro com o retrato dos avós, pais e tios, responsáveis por fundar a família Martins, Rodrigues e Prado. Homenagens, música e muita diversão marcaram o primeiro encontro, que já tem local escolhido para a segunda edição no próximo ano: em Minas Gerais.

"Nessa data aqui juntos, reunidos, celebrando, posso dizer que é um mix de sentimentos, alegria, tristeza, o choro, os abraços, a festa maravilhosa, e acima de tudo o carinho, a união, essa transmissão de tanta paz, é de muita gratidão, uma emoção, imensurável, incondicional. Esse presente, esse quadro, esse retrato, a recordação dos nossos tios, tias, pais, nos lembra que foi através da semente deles, fruto deles, essa reunião de mais de 180 pessoas felizes", finaliza Ramira. ASSISTA:

