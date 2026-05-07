Encontro de motorhomes promete movimentar Rio Bom em maio

Rio Bom (PR) se prepara para receber um evento inédito que promete movimentar o turismo e reunir amantes da estrada de toda a região. Nos dias 23 e 24 de maio, será realizado o 1º Encontro de Motorhomes de Rio Bom, no Lago Beija-Flor, um dos principais pontos turísticos do município.

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A programação contará com shows regionais, praça de alimentação e uma estrutura preparada para receber motorhomes com conforto e segurança. O evento busca fortalecer o turismo local, valorizar os espaços públicos e incentivar a integração entre visitantes e a comunidade.

Além disso, o encontro também terá um caráter solidário. Para participar, será solicitada a doação de 1 saco de ração de 15kg por motorhome, que será destinado à ONG Anjos de Rua, contribuindo com a causa animal no município. É necessário confirmar a presença pelo seguinte link: https://wa.me/5543999796214?text=Ol%C3%A1%2C%20quero%20confirmar%20minha%20participa%C3%A7%C3%A3o%20no%201%C2%BA%20Encontro%20de%20Motorhomes%20de%20Rio%20Bom.%0A%0ANome%20completo%3A%0ACidade%2Festado%3A%0AModelo%20motorhome%3A%0AObserva%C3%A7%C3%B5es%3A

A organização orienta que os interessados confirmem presença antecipadamente, garantindo melhor organização e atendimento a todos.