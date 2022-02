Encontro da Educação marca início do ano letivo em Ivaiporã

Da Redação

Nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, os prefeitos Carlos Gil, que se encontra licenciado este mês, e Marcelo Reis, que está em exercício, deram as boas-vindas aos professores, educadores, auxiliares de educação, coordenadores, pedagogos e diretores da rede municipal de ensino de Ivaiporã que retornarão às aulas presenciais na segunda-feira, dia 7.

O encontro aconteceu no salão da Paróquia Bom Jesus, onde o padre Célio Tarozo proferiu a benção aos professores, enquanto a psicóloga Maressa Furlan Vieira França abordou o Poder do Juntos.

Na ocasião, o prefeito licenciado Carlos Gil desejou um excelente ano letivo com 100% presencial – cumprindo as medidas que foram adotadas em 2021 referentes à pandemia. “Os professores e alunos se esforçaram. Mas é preciso retomar o aprendizado presencial. Este ano, com a reimplantação do uniforme escolar e apostilas, porque o nosso objetivo é garantir ensino de qualidade”, afirmou Carlos Gil.

Aos professores e profissionais que ajudam a gerir as escolas municipais e centros municipais de educação infantil, o prefeito em exercício Marcelo Reis dirigiu uma palavra de agradecimento pela dedicação e transformação na vida dos alunos.

“Este ano, reimplantamos o uniforme escolar [2 camisetas, jaqueta, calça, bermuda ou shorts saia, par de meia, tênis e mochila] e apostilas para que os alunos da rede municipal tenham ensino de qualidade com igualdade de oportunidade”, declarou Marcelo Reis.

Encerrando o encontro, a professora Juscélia Regina Sebold Carmo, que representou a secretária municipal de Educação, Daiane Soares, agradeceu à gestão pelo apoio dado ao ensino municipal, equipe de trabalho e à Polícia Militar pela parceria com o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

Em seguida, Juscélia Carmo convidou a coordenadora pedagógica da Editora Opet para apresentar as apostilas adotadas pela Prefeitura de Ivaiporã.