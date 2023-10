Encontro amoroso em Borrazópolis vira caso de polícia

A Polícia Militar (PM) atendeu na tarde de quinta-feira (19) um chamado do COPOM para atendimento de uma ocorrência de ameaça na cidade de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, Paraná.

continua após publicidade

No local, a solicitante relatou a PM que na noite anterior, após um encontro amoroso, um homem deixou algumas joias em seu carro. ao chegar em casa após encontrar as joias, ela entrou em contato com ele para devolvê-las. No entanto, ele alegou que ela poderia vendê-las.

- LEIA MAIS: Homem é socorrido pelo Samu após ser espancado na Vila Reis

continua após publicidade

No entanto, ela disse ao autor que não tinha interesse em vender os objetos. Sendo então orientada pela Polícia Civil a devolver na presença de testemunhas.

Quando foi entregar as joias, o homem começou a agir de maneira agressiva, insultando-a e ameaçando-a, afirmando que faltavam joias, dizendo que se não entregasse o suposto restante, iria até sua residência para resolver. As ameaças continuaram por telefone supostamente estavam faltando não fossem entregues.

Diante dos fatos e das características repassadas pela solicitante, a equipe realizou buscas e logrou êxito em localizar o autor transitando na estrada rural do bairro Amantino, em um Fiat/Palio em péssimas condições, com pneus carecas e pendência junto ao DETRAN.

continua após publicidade

Além disso, a habilitação estava em situação irregular, cassada. Também foi encontrado no porta-luvas do carro, uma munição calibre .32 da marca CBC. O autor afirmou desconhecer a origem da munição.

Diante dos fatos relatados e da munição irregular, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com as joias e a vítima, à 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal. O veículo foi encaminhado ao pátio da DPM de Borrazópolis.

Siga o TNOnline no Google News