Encontrado corpo de jovem que desapareceu em São João do Ivaí

Rio Corumbatai, na divisa de São João do Ivaí e Barbosa Ferraz

Depois de cinco dias de buscas ininterruptas, o corpo do jovem Caio Henrique dos Santos, de 28 anos, que estava desaparecido, em São João do Ivaí foi encontrado pelas equipes de resgate na noite desta quinta-feira (22). No período da manhã, uma informação chegou circular nas cidades da região que o corpo havia sido encontrado, porém, não era verdade.

Segundo informações obtidas no local pelo Canal HP, o corpo foi encontrado boiando a cerca de 300 metros para baixo do ponto de concentração das buscas, que seria onde o jovem teria entrado no rio.

Uma pessoa que estava no local, disse que amigos decidiram fazer mais uma ronda no rio durante a noite e quando estavam descendo, perceberam que havia algo boiando. Ao se aproximarem, mais próximo da encosta do rio para o lado de Barbosa Ferraz, confirmaram que era o corpo de Caio.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, IML, Polícia Civil e Polícia Militar foram avisados e se deslocaram ao local para retirar o corpo do rio.

A operação de buscas em terra e na água contou diariamente com diversas pessoas, entre militares do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), e voluntários da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, da Prefeitura de São João do Ivaí e familiares e amigos.

O desaparecimento

Caio Henrique, estava desaparecido desde às 9 horas da manhã de domingo (18) na região do Saltão no Rio Corumbataí, na divisa entre São João do Ivaí e Barbosa Ferraz.

O jovem estava com dois amigos na região para pescar, e acabou desaparecendo. Cada um ficou em um canto às margens do rio, e se comunicavam por rádio. Acredita-se que Caio tenha entrado no rio.

Após perceberem o desaparecimento, os amigos começaram a procurar e chamaram outros amigos que estavam na cidade para ajudar. Após horas procurando, acionaram o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã.

* Com informações do Canal HP/São João do Ivai

