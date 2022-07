Encerramento do 9º Acampamento Nossa Senhora de Lourdes reúne multidão

Da Redação

A Missa de Encerramento do 9º Acampamento Nossa Senhora de Lourdes – Juvenil/Sênior, realizado pela Comunidade Católica Campistas foi no Ginásio de Esportes Leopoldo Jacomel, em Jardim Alegre, na noite de domingo (10). O acampamento foi realizado em um sítio em Ivaiporã e teve início na quinta-feira (7).

Participaram da nona edição do acampamento cerca de 120 pessoas de todo o Vale do Ivaí e até mesmo das cidades de Arapongas, Ponta Grossa, Guarapuava e Londrina. Entre equipe de trabalho na propriedade rural e externamente mais os novos campistas participaram do evento cerca de 400 pessoas.

De acordo com o padre Oscar Rodrigues de Souza, o acampamento é uma nova forma de evangelização, que faz a pessoa descobrir ou redescobrir o amor de Deus.

“É uma unidade, uma união do acampamento, das cidades, das paróquias, paroquianos estarem juntos. É motivo de muito alegria para todos nós, muitas graças e bênçãos de Deus para nossas comunidades de Ivaiporã e Jardim Alegre e todo o Vale do Ivaí”, destacou.

